कलेक्टर सख्त, दी हिदायत काम में लापरवाही सहन नहीं

Submitted by:

बुरहानपुरPublished: Jul 11, 2023 11:41:46 am

- सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों का संतुष्टीपूर्वक निराकरण कर गुणवत्तापूर्ण जवाब दर्ज करें

- कलेक्टर के निर्देश

Collector strict, instructed not to tolerate negligence in work