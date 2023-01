कलेक्टर सख्त बोलीं राजस्व प्रकरणों के मामले जल्द निपटाए

राजस्व अधिकारियों की बैठक

- बराजस्व वसूली में तेजी लायेंए निर्धारित समय पर गिरदावरी कार्य पूर्ण करें

Collector strictly said the cases of revenue cases should be settled soon