25 दिनों भी स्वीमिंग पूल का लीकेज बंद नहीं कर पाए निगम अफसर

- कलेक्टर फीता काटकर किया था शुभारंभ

बुरहानपुर. अटल बिहारी वाजपेयी स्वीमिंग पूल बंद पड़ा हुआ है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ करने के बाद पानी के लीकेज को बंद करने के लिए गया था, लेकिन 25 दिन गुजरने के बाद भी स्वीमिंग पूल बंद है। गर्मी के सीजन में इस साल भी लोगों को स्वीमिंग करने का मौका नहीं मिला।

डेढ़ करोड़ की लागत से रेणुका गार्डन के पास बना स्वीमिंग पूल में डूबकी लगाने के लिए कलेक्टर सहित 21 प्रशासनिक अफसरों ने 500.500 रुपए एडवांस शुल्क के रूप में कुल 10 हजार 500 की राशि जमा कराइ थी। स्वीमिंग पूल में पानी लीकेज होने पर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने दो दिनों के अंदर सुधार कार्य करने के साथ ही स्वीमिंग पूल शुरू नहीं करने पर एडवांस राशि को वापस लेने की बात कही थी, लेकिन 24 दिनों से अधिक समय गुजरने के बाद भी निगम द्वारा स्वीमिंग पूल में हुए लीकेज का सुधार नहीं करने से यहां पर ताला लगा हुआ है।प्रशासनिक अफसरों सहित लोगों को भी स्वीमिंग करने का मौका नहीं मिल रहा है।

5 साल से बंद है स्वीमिंग पूल

एक करोड50 लाख की लागत से 2017 में नगर निगम द्वारा तैयार किए गए स्वीमिंग पूल का लोकार्पण हुआ था। पानी की कमी एवं व्यवस्थाएं सही नहीं होने से 5 सालों से बंद पड़ा है।यहां पर पानी को फिल्टर करने के लिए मशीन भी धूल खा रही है।जिसमें पानी अपने आप फिल्टर होगा। लेकिन लीकेज बंद नहीं होने से पानी धीरे, धीरे खत्म होने से दोबारा नहीं भरा जा रहा है। स्वीमिंग पूल शुरू होने से जनता को गर्मी के समय राहत मिलेगी।

Corporation officers could not stop the leakage of the swimming pool even for 25 days