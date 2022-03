बच्चों पर वायरल बुखार,डायरिया का असर, ऐसे करे बचाव

- अस्पताल में बेड फुल,

- पालकों को डॉक्टर दे रहे सलाह

बुरहानपुर. तापमान बढऩे के साथ ही बच्चों पर संक्रमित बीमारियां का असर बढ़ रहा है। वायरल बुखार के साथ डायरिया, पीलिया होने पर बड़ी संख्या में छोटे बच्चें इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंच रहे है। मेडिकल वार्ड, शिशु वार्ड में बेड़ फुल होने से एक बेेड़ पर दो मरीजों को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है।

जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया है। डायरिया के 200 से अधिक मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। बुधवार मेडिकल पुरूष, महिला दोनों ही वार्ड फुल नजर आए। जबकि शिशु मेडिकल वार्ड में भी एक बेड़ पर दो बच्चों को भर्ती कराकर उपचार किया जा रहा है।शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों से भी बढ़ी संख्या में लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे है। हालात यह हैं कि मेडिकल वार्ड में मरीजों को फर्श पर लेटाया जा रहा है। गर्मी के समय होने वाले डायरिया की रोकथाम और उससे निपटने के लिए अस्पताल में इंतजाम नहीं किए गए है।

शिशु विशेषज्ञ की सलाह

जिला अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र गौर ने कहा कि गर्मी का असर बढऩे से छोटे बच्चों में इंफेक्शन, पीलिया, वायरल बुखार और डायरियां देखने को मिल रहा है।बच्चों को इन बीमारियां से बचाव के लिए धूप से बचाए। भीड़भाड़ वाली जगहों पर बच्चों को न भेजे। वायरल बूखार और डायरियां से बचाने के लिए स्वच्छ पानी पीलाएं। बच्चों में पानी की कमी न होने दे। गर्मी के समय ठंडी चीजें बर्फ के गोले, आइस्क्रीम खाने से बच्चों को बचाए।पीलिया से बचाव के लिए पानी हमेशा उबाल कर दे। उल्टी-दस्त होने पर तत्काल उपचार कराएं।

