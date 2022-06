बुरहानपुर की सरकारी स्कूलों में होगी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाईं

- बसों से आएंगे बच्चें

- सीएम राइज योजना

बुरहानपुर. दिल्ली की तर्ज पर बुरहानपुर की दो सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडिया से बच्चों को नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक पढ़ाया जाएगा। नए शिक्षा सत्र से इसकी शुरूआत शाहपुर एवं बोरीबुजुर्ग उमा विद्यालय से हो रही है। बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए स्कूलों में सर्वसुविधाएं मिलेगी।सरकारी बसों से बच्चों पढ़ाई करने घरों से आएगे।

सीएम राइज स्कूल योजना के तहत जिले की 67 स्कूलों का चयन हुआ है, लेकिन राज्य शासन से पहले चरण में दो स्कूलों का ही चयन किया गया। योजना के तहत 5.5 लाख की राशि से यहां पर बिल्डिंग का मेंटनेंस, रंगरोगन, बच्चों की बैठक व्यवस्था सहित आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है।पहली बार जिले की सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ाई शुरू होगी। इसका उद्देश्य पालकों के निजी स्कूलों की तरफ बढ़ रहे रुझान को कम करना है। सरकारी स्कूलों में नर्सरी से लेकर 12वीं तक हिंदी, उर्दू, संस्कृत के साथ अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं भी संचालित होगी।

स्कूलों में यह होगी सुविधाएं

सीएम राइज की स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का चयन परीक्षा के आधार पर किया गया है।परीक्षा में पास होने पर ही इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ा सकेंगे। प्राथमिक, माध्यमिक, हाइ स्कूल के शिक्षक शािमल है।यहां पर क्लास रूम,खेल मैदान,लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब रहेगा। बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर तक लाने-जाने के लिए सरकार बसों की सुविधा मिलेगी।

- सीएम राइज योजना के पहले चरण में दो स्कूलों का चयन हुआ है, नवीन शिक्षा सत्र से यहां पर इंग्लिस मीडियम से भी पढ़ाई कराइ जाएगी।

रविंद्र महाजन, जिला शिक्षा अधिकारी, बुरहानपुर

English medium will be taught in government schools of Burhanpur