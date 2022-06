महापौर और पार्षद की चुनाव में खर्च की सीमा तय, इससे ज्यादा नहीं

बुरहानपुर और शाहपुर में 6 जुलाई को मतदान, 17 को गिनती

- बुरहानपुर सामान्य महिला, शाहपुर नगर परिषद सामान्य

- चुनाव की घोषणा

- नेपानगर में अभी चुनाव नहीं

Expenditure limit fixed in the election of mayor and councilor, not more than this