2 साल के बच्चे के लिए दी एक्सपायर होने वाली दवा

- परिजनों ने की शिकायत

Published: May 19, 2022 11:54:12 am

बुरहानपुर. जिला अस्पताल में बच्चे के इलाज के लिए पहुंचे परिजनों ने 13 दिन बाद एक्सपायर होने वाली दवाई दिए जाने पर विरोध दर्ज कराया। दवाई की बोतल लेकर सीएमएचओ सहित सिविल सर्जन से शिकायत की गई। सीएस ने दवाई को पीने योग्य बताकर एक्सपायर होने वाली दवाईयों को अंतित तारीख से तीन दिन पहले मरीजों बांटना बंद करने की बात कही।

आजाद नगर निवासी मोहम्मद मुस्ताक ने बताया कि दो साल के बालक साद का चेकअप कराने बुधवार को जिला अस्पताल आए थे।अस्पताल से मिली दवाईयों में एक सिरप की अंतिम एक्सपायरी डेट पर मई 2022 देखा है। जबकि माह खत्म होने में 13 दिन शेष है, ऐसे में एक्सपायरी डेट के करीब वाली दवाईयों मरीजों को क्यों दी जा रही है। अगर मरीज इसका सेवन बाद में करेगे तो यह एक्सपायर हो जाएगी। अस्पताल से एक्सपायरी डेट के करीब वाली दवाईयों का वितरण होने की शिकायत परिजनों के साथ पहुंचे मोहम्मद इकबाल ने सीएमएचओ डॉक्टर राजेश सिसोदिया से की गई।

यह बोले सिविल सर्जन

सिविल सर्जन डॉक्टर बसंत सरस्वत ने कहा कि दवाई की एक्सपायरी डेट मई 2022 तक है, जबकि अभी 13 दिन शेष है। यह सिंगल डोज की दवाई हैजो दो से तीन दिन में खत्म हो जाएगी। अस्पताल से मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाई नहीं देते है, बल्कि दवाई एक्सपायर होने से तीन दिन पहले ही वितरण को बंद कर दिया जाता है। हर 15 दिनों के अंदर दवाईयों के स्टॉक को चेक कर एक्सपायरी डेट की दवाईयों को अलग करते है।अस्पताल में मरीजों को एक्सपायरी दवा नहीं दी जाती है।

Expired medicine given for 2 year old child