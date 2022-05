कांडला पोर्ट पर फिर निर्यात शुरू, बुरहानपुर का 50 लाख से अधिक का गेहूं बिकने की उम्मीद

- इसलिए मंडी में दो दिन की हड़ताल नहीं की

- 10 गाड़ी लगभग अटकी है बुरहानपुर की

- 8453 क्विंटल गेहंू बुरहानपुर से हुआ निर्यात

बुरहानपुर. गेहूं निर्यात पर अचानक रोक लगने से बुरहानपुर के व्यापारियों का लगभग 50 लाख से अधिक का अनाज यहां अटक गया था। सरकार के आदेश होते ही यहां कांडला पोर्ट में गेहूं उतरना बंद हो गया था। इसके विरोध में मप्र सहित बुरहानपुर के व्यापारियों ने भी गेहूं की नीलामी से दूर रहने का निर्णय किया, लेकिन जब आदेश में संशोधन की खबर मिली तो हड़ताल नहीं की। उम्मीद है कि बुरहानपुर का माल भी जल्द यहां बिक जाएगा।

मप्र के बुरहानपुर से लगभग 8453 क्विंटल गेहूं निर्यात किया गया। भाव 2500 तक मिलने के कारण सरकारी खरीदी शून्य रही। लेकिन अचानक दो दिन पहले सरकार ने निर्यात पर रोक लगाने के आदेश आने से यहां हजारों गाडिय़ों की कतार लग गई। जिसमें बुरहानपुर से भी लगभग दस गाड़ी अटकी होने की बात सामने आई। जिसमें लगभग 60 लाख से अधिक का माल था। व्यापारियों ने कहा कि बीच के व्यापारी ने हमसे माल खरीदकर पोर्ट तक ले गया, लेकिन इसका भुगतान तभी होता जब पोर्ट पर गेहूं खाली हो जाता। लेकिन जब रोक लग गई तो हम भी नुकसानी में आ गए, क्योंकि वापस गाड़ी हमारे माथे आती, फिर यहां कम दाम में माल बेचना पड़ा, एक गाड़ी पर लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान होता। इसलिए हहड़ताल का निर्णय था, लेकिन सरकार ने आदेश में संशोधन कर दिया है कि 13 मई के पहले आई गाडिय़ों का निर्यात हो सकेगा। बुरहानपुर से सभी गाड़ी 13 मई के पहले गई हुई है।

उल्लेखनीय है कि मप्र में गेहूं का सरकारी रेट 2015 रुपए क्विंटल था। कांडला पोर्ट में निर्यात के लिए इसके दाम 2500-2600 रुपए क्विंटल बिके। इसलिए व्यापारियों ने किसानों से गेहूं 2200-2350 के हिसाब से खरीदा। 250-300 रु क्विन्टल का भाड़ा देकर माल कांडला पोर्ट में भेजा।

भाव गिरे, 2175 रुपए बिका गेहूं

हड़ताल समाप्त होने के बाद मंगलवार को मंडी में गेहूं की खरीदी की गई, लेकिन व्यापारियों में वह उत्साह नहीं दिखा, जिसके चलते भाव में खासी गिरावट आ गई। 2200 के ऊपर बिकने वाला गेहूं अचानक 1900 से 2175 पर आ गया। 244 बोरी गेहंू की मंडी में बिकी।

- गेहूं की सरकारी खरीदी अब तक शून्य रही, 8 हजार क्विंटल से अधिक गेहूं बुरहानपुर के बाहर गया है।

- जयराम वानखेड़े, सचिव मंडी

- सरकार ने आदेश में संशोधन कर दिया है। कांडला पोर्ट पर गेहूं उतरना वापस शुरू हो गया है। 13 मई तक या उसके पहले आया गेहूं उतरेगा। इसलिए हड़ताल नहीं की।

संजय शाह, प्रवक्ता, अनाज व्यापारी संघ बुरहानपुर

Export resumes at Kandla port, Burhanpur expected to sell wheat worth more than 50 lakhs