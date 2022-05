मुंबई की दुर्घटना में खत्म हुआ परिवार, बुढ़ापे में रिश्तेदारों ने भी छोड़ा साथ

- डेढ़ माह में अस्पताल कर्मचारी कर रहे सेवा

बुरहानपुर. परिवार की बेरुखी का भी दर्द झेल रहा 65 साल का बुजुर्ग अस्पताल में आंसू बहा रहा है। 22 साल पहले मुंबई के कुर्ला में हुए वाहन एक्सीडेंट में पत्नी सहित बच्चे की मौत के बाद बुढ़ापे में परिवार ने भी साथ छोड़ दिया। डेढ़ माह से बीमार अवस्था में जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती होने पर लावारिस की तरह कर्मचारी सेवा कर रहे है।

हम बात कर रहे है 65 साल के बुजुर्ग गणेश पिता धानु की । बीमारी के साथ साथ अपने रिश्तेदारों की दर्द झेल रहा है। ग्राम जैनाबाद में परिवार रहता है। बुजुर्ग ने कहा कि परिवार पत्नी और बच्चें को लेकर मुंबई के कुर्ला में सिलाइ का काम करने गया था। 22 साल पहले टैक्सी से घर जाते समय बस से एक्सीडेंट होने के कारण पत्नी और बच्चें की मौत होने से मेरा परिवार खत्म हो गया।बुढ़ाने के दौरान शरीर ने साथ देना छोड़ दिया तो अब दो वक्त की रोटी के लिए भी मजबूर हूं। बुढ़ाने के समय परिवार के लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। जैनाबाद में रहने वाले रिश्तेदार मिलने तक नहीं आ रहे है।कमजोर शरीर पर बीमारियों के साथ परिवार का दर्द भी झेल रहा है। भगवान से प्रार्थना करता हूं की मेरे शरीर को फिर से ताकत दे ताकी मैं दो वक्त की रोटी कमा सकूं।

दरअसल एक साल से अधिक समय से रोटी बैंक संस्था द्वारा अपने आश्रम में रखकर बुजुर्ग की सेवा की जा रही थी। भोजन के साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा था। लेकिन बुजुर्ग को पैरालिसिस होने के कारण उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब डेढ़ माह से अस्पताल के कर्मचारी ही बुजुर्ग की सेवा कर रहे है। भोजन, पानी के साथ स्नान कराते है, लेकिन बुजुर्ग द्वारा शोर करने से दूसरे मरीज भी परेशान है।बीमार हालत में भी बुजुर्ग से मिलने के लिए परिवार के लोग नहीं पहुंच रहे है।

