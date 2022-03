तेल कारखाने पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, सोयाबीन तेल का मिला स्टॉक

- अफसरों ने लिए सैंपल

बुरहानपुर. तेलों के भाव बढऩे के बाद कालाबाजारी और मुनाफाखोरी का धंधा भी बढ़ गया। कालाबाजारी की रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश डावर ने तेल थोक विक्रेता के कारखाने पर कार्रवाई कर स्टाक की जानकारी ली। सोयाबीन तेल का स्टॉक मिलने पर सैंपल लिए। 4 किराना दुकानों पर पहुंचकर मिर्च,मसालों के भी सैंपल भोपाल भेजे गए ।

शहर में रूस,यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही थोक विक्रेता तेल, मसालों सहित अन्य खाद्य वस्तुओं के दामों में लगातार बढ़ोतरी कर रहे है। एक माह में तेल के भाव 60 रुपए तक बढ़ गए। अब खाद्य सुरक्षा विभाग कार्रवाई कर रहा है। गोटियापीर रोड स्थित तेल के थोक विक्रेता लकीमल तोतामल के कारखाने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की। यहा पर तेल से भरा टैंकर, तेल की टंकियां सहित स्टाक में भारी मात्रा में तेल रखा मिला। जबकि खाद्य अफसर कमलेश डावर ने तेल का सैंपल लेने तक ही कार्रवाई की। व्यापारी ने कहा कि भाव को ऊपर से ही बढ़कर आ रहे है। हमारा काम पैकेजिंग का है। जबकि भाव सहित स्टाक को लेकर जानकारी नहीं लेने पर बाजार में प्रतिदिन भाव बढ़ रहे है।

4 किराना दुकानों पर भी कार्रवाई

तेल के साथ मिर्च,मसालों के भाव में बढऩे के बाद मिलावट की रोकथाम के लिए 4 किराना दुकानों पर कार्रवाई की गई।राम प्रोविजनल सिंधीबस्ती से काली मिर्च, हींग, जीरा। रूपचंद किराना लालबाग से धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर।जय बाबा किराना से हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर।पवन किराना से जीरा,गरम मसाले का सैंपल लिया गया। यह सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजा गय है।

Food department's action on oil factory, got stock of soybean oil