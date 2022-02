नेत्रहीन छात्र राइटर के सहारे दे रहा 10वीं बोर्ड की परीक्षा

- जज्बे को सलाम

बुरहानपुर. पुरूषार्थी स्कूल में पढऩे वाले कक्षा 10वीं का नेत्रहीन छात्र राइटर के सहारे बोर्ड की परीक्षा दे रहा है। ब्रेल लिपि के सहारे 8 तक पढऩे वाले छात्र ने बोर्ड परीक्षा को पास करना ही अपना लक्ष्य बना लिया। यह जिले का एक मात्र नेत्रहीन परीक्षार्थी है जो परीक्षा दे रहा है।

सिलमपुरा निवासी छात्र तरूण सुरेश पाटिल सरस्वती शिशु मंदिर बोर्ड परीक्षा केंद्र पर कक्षा 9वीं के छात्र लोकेश महाजन की हेल्प लेकर प्रश्न को सुनने के बाद पुस्तिका में उत्तर लिख रहा है। छात्र तरूण ने कहा कि कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा को भी पास करने का लक्ष्य है। परिवार में बहन योगीता पढ़ाई करने में मदद करती है। बहन के द्वारा पढ़कर प्रश्न और उत्तर सुनाने के बाद केंद्र पर पहुंचकर अपने हेल्पर की मदद से उत्तर लिखते है। केंद्र अध्यक्ष जमीला शेख ने कहा कि परीक्षा केंद्र पर नेत्रहीन छात्र भी आम बच्चें की तरह की परीक्षा देते है, बस फर्क यह है कि वह अपनी कॉपियां खुद नहीं लिखते बल्कि राइटर के माध्यम से उत्तर लिखवाते है।

जिले का एक मात्र नेत्रहीन

शहर के मूकबधीर स्कूल के विद्यार्थियों के लिए हर साल बोर्ड की तरफ से विशेष केंद्र बनता था, यहां पर नेत्रहीन, मूकबधीर सहित विकलांग परीक्षाएं देते थे, लेकिन मूकबधीर स्कूल में कक्षा 10वीं के छात्र नहीं होने पर दिव्यांगों के लिए विशेष केंद्र नहीं बना। जिले का एक मात्र तरूण ही कक्षा 10वीं में नेत्रहीन होने से परीक्षा में शामिल हो रहा है।राइटर सहित विशेष समय देकर परीक्षाएं कराइ जा रही है।

Giving 10th board exam with the help of blind writer