भगवान मुंजोबा बनकर नृत्य करते है युवा, मन्नत होती है पूरी

- वसंत पंचमी पर शहर में निकली शोभा यात्राएं

बुरहानपुऱ. वसंत पंचमी पर शहर में अनूठा नजारा दिखाई दिया। यहां भगवान मुंजोबा की शोभायात्रा निकाली गई। मुंजोबा स्वरूप बालक धोती, दुपट्टा और टोपी पहनकर मोर पंख हाथ में लेकर निकले। मुंजोबा भगवान की शोभायात्रा के साथ ही दर्शन-पूजन के लिए ताप्ती नदी पर मेला लगा।

रास्तीपुरा क्षेत्र से 12 से अधिक परिवारों के द्वारा मुंजोबा भगवान की शोभायात्रा निकाली गई। सुबह से नदी के राजघाट पर सैकड़ों भक्त दर्शन-पूजन के लिए एकत्रित हुए। समाज के निलेश महाजन ने बताया कि हर साल बसंत पंचमी के पर्व पर भगवान मुंजोबा की शोभायात्रा निकाली जाती है। यह वर्षाे पुरानी परंपरा है।जिन बच्चों की मन्नत होती है, उनकी मन्नत उतारने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। किशोर अवस्था के बालक मुंजा बनाए जाते हैं। सबसे पहले मन्नत वाले घरों में विशेष पूजा की जाती है। घर में स्थापित चांदी के इष्ट देव सोनार के घर ले जाकर उस पर चांदी का पानी चढ़ा कर ताप्ती नदी पर स्नान के लिए ले जाया जाता है।

दूध और केले का प्रसाद

समाज में जिन बच्चों की मन्नत होती है उनकी मन्नत उतारने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें मुंजाबा बनाए जाते हैं। उन बच्चों का इस दिन सुबह से ही उपवास होता है जिन्हें फरियाली में दूध और केले का प्रसाद दिया जाता है। घर में स्थापित चांदी के इष्ट देव सोनार के घर ले जाकर उस पर चांदी का पानी चढ़ा कर उन्हें ताप्ती नदी पर नहलाने के लिए ले जाया जाता है। परंपरागत रूप से दंपत्ति नदी में अभिषेक करवा कर वापस अपने पूजा घर में स्थापित कर देते हैं।

God dances as Munjoba young, the vow is fulfilled