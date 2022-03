ऑनलाइन गेम से पैसे कमाने का लालच,खाते से 72 हजार गायब

- पुलिस ने वापस लौटाएं 62 हजार

- ऑनलाइन धोखाधड़ी

बुरहानपुर. ऑनलाइन गेम खेलकर घर बैठे पैसे कमाने का लालच देकर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ रही है। ऑनलाइन गेम की लिंक सेंड कर अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाबालिग से 72 हजार की धोखाधड़ी की घटना होने पर बुरहानपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अकाउंट फ्रीज कर 62 हजार रुपए वापस लौटा दिए।

एसपी राहुल कुमार लोढा ने बताया कि ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान सिंधीबस्ती निवासी एक बालक धोखाधड़ी का शिकार हो गया। व्हाट्सअप पर एक ऑनलाइन गेम खेलने की लिंक आई थी जिसमें पेमेंट का ट्रांजेक्शन करने पर कमीशन दिया जा रहा था। लालच में आकर बालक ने कुछ हजार रुपये का ट्रांजेक्शन किया। 100 रुपये कमीशन में मिले। अधिक पैसे कमाने के लालच में उसने गेम लिंक में बताए पेटीएम एकाउंट में एक ही बार में 72&00 रुपये डाल दिए जो वापस नहीं आए। तब एहसास हुआ कि धोखाधड़ी हो गयी है। परिजनों की शिकायत पर सायबर सेल ने पेटीएम एकाउंट ट्रेक किया। पेटीएम नोडल से संपर्क कर खाते को ब्लॉक करवाया गया। 62 हजार फ्रीज़ कर राशि फरियादी को वापस लौटाई गई।

ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचे

एसपी ने कहा कि ब'चों को सायबर धोखाधड़ी के प्रति जागरूक कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी निजी जानकारी शेयर नहीं करे। इनाम के लालच में ऑनलाइन गेम नहीं खेले, बोनस, कैश बैक ऑफर के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। इस कार्रवाही में सायबर सेल के आर. दुर्गेश, आर. मनोज, आर. सत्यपाल का योगदान रहा। अज्ञात लिंक पर क्लिक करने से कई लोगों के साथ हजारों रुपयों के ऑनलाइन फ्रॉड हो

रहे है। जागरूक रहकर ही इनसे बचा जा सकता है।

Greed to earn money from online games, 72 thousand missing from account