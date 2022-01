जूते की एमआरपी से 200 रु.अधिक लेना पड़ा मंहगा, 5 हजार का लगा जुर्माना

- उपभोक्ता आयोग का फैसला

बुरहानपुर. शहर के बुट हाऊस संचालक को ग्राहक से 200 रुपए अधिक लेना मंहगा पड़ गया। जूते की एमआरपी से 200 रुपए अधिक लिए तो मामला जिला उपभोक्ता आयोग तक पहुंच गया। तीन सालों तक पहुंचे प्रकरण में आखिरकार उपभोक्ता की जीत हुई। आयोग ने बुट संचालक पर 5 हजार का जुर्माना लगाने के साथ ब्याज सहित 200 रुपए वापस लौटाने के आदेश भी पारित किए।

दरअसल यह पूरा मामला 26 अक्टूबर 2019 का है। उपभोक्ता शुभम पिता प्रेमचंद्र महाजन शहर की बाबूजी बुट हाऊस पर जूतों की खरीदारी करने गया था। एक जोड़ी जूते की एमआरपी 590 होने के बाद भी 790 रुपए लिए गए। 200 रुपए अधिक लेने पर उपभोक्ता ने बिल के आधार पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में प्रस्तुत होकर शिकायत की। 27 जनवरी को दिए गए आदेश में बुट संचालक को 200 रुपए अतिरिक्त राशि लेने पर सेवा में कमी और मानसिक त्रास पर 5 हजार और अधिक राशि वापस लौटाने के आदेश दिए गए। जबकि अन्य मामलों में भी आयोग ने उपभोक्ताओं के पक्ष में अहम फैसले दिए है। दूसरे प्रकरण में उपभोक्ता आयोग ने भारतीय जीवन बीमा निगम से भी उपभोक्ता को दुर्घटना हितलाभ की राशि देने के आदेश पारित किए। विभीषण सपकाले द्वारा बीमा पॉलिसी लेने के बाद पत्नी का 2018 में स्टोव भभकने से जलने के कारण मौत हो गई थी, इस आधार पर मृत्यु दावा राशि का भुगतान कर दिया गया, लेकिन एलआइसी ने दुर्घटना हितलाभ नहीं दिया।यह मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा। आयोग ने एलआइसी को 30 दिनों के अंदर दुर्घटना हितलाभ की राशि देने के साथ ही वाद व्यय के रूप में एक हजार रुपए आवेदक को अदा करने के आदेश पारित किए गए।

Had to take Rs 200 more than the MRP of the shoes, a fine of 5 thousand was imposed