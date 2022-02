इच्छापुर बालिका हत्याकांड का खुलासा, गांव की महिला निकली आरोपी

- अवैध संबंधों के कारण वारदात

- 23 दिसंबर की घटना

बुरहानपुर. जिले का बहुचर्चित इच्छापुर बालिका हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अवैध संबंधों की अशंका के चलते गांव की महिला ने ही बालिका का गला घोटकर हत्या की थी। पुलिस ने हत्या शामिल साड़ी और मोबाइल को भी जब्त किया है।

एसपी राहुल कुमार लोढा ने बताया कि घटना 23 दिसंबर 2021 की है। शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम इच्छापुर में 17 माह की बालिका लापता हो गई थी। पुलिस ने पहले गुमशुदगी का केस दर्ज कर जांच की तो दो दिन बाद गांव के पास ही कुए में बालिका का शव बोरी में बांधा हुआ मिला था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर गंभीरता की जांच की तो पड़ोस में रहने वाली महिला अलकाबाई पति सुनिल ही आरोपी निकली।

महिला का गांव के एक युवक के साथ अवैध संबंध थे। बालिका की हत्याकांड का मुख्य कारण भी अवैध संबंधों की शंका ही है। आरोपी महिला ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। बालिका हत्याकांड को लेकर पुलिस ने सभी पहलूओं पर जांच की थी। हत्या की घटना के बाद सोशल मीडिया सहित जिलेभर में आक्रोश देखने को मिला था। राजनीति संगठनों ने बुरहानपुर बंद भी कराया था।

बालिका के साथ नहीं हुआ था बलात्कार

एसपी ने कहा कि बालिका के साथ बलात्कार की घटना नहीं हुई थी। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में बलात्कार की अशंका जाहिर करने पर पुलिस ने फॉरेंसिक सहित डीएनए जांच भी कराई थी, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में बालिका के साथ बलात्कार होने की घटना समाने नहीं आई। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर जिला न्यायालय में पेश किया।

Ichhapur girl's murder case revealed, village woman turns out to be accused