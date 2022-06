शहर की शांति व्यवस्था में खलल किया तो होगी जेल

- पुलिस ने अपराधियाों से भरवा रहे बांड

बुरहानपुर. जिले में होने वाले नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस अपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर बाउंड ओवर की कार्रवाई कर रही है। संवेदनशील एवं महाराष्ट्र सीमा से लगे होने से यहां पर विशेष फोर्स के जवान तैनात किया जाएंगा।

शहर के करीब 6 हजार से अधिक अपराधियों का रिकॉर्ड देखकर उनसे लिखा जा रहा हैकी लड़ाई झगड़ा, शांति व्यवस्था में खलल उत्पन्न नहीं करेंगे। संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 187 है, जिसमें सबसे अधिक 60 संवेदनशील केंद्र नगर निगम शहरी क्षेत्र में है।इन मतदान केंद्रों के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाने के साथ ही सीसीटीवी कमरों से निगरानी होगी।शहरी क्षेत्र में एक मतदान केंद्र को वल्नरेबल मतदान केंद्र माना गया है। एसपी राहुल कुमार लोढा ने बताया कि जिले की सीमा महाराष्ट्र से लगी होने से 3 सीमाओं पर चेकपोस्ट बनाकर जवान तैनात किए गए है। आचार संहिता के दौरान वाहनों की चेकिंग करने के बाद ही जिले में प्रवेश देंगे। पीएचक्यू से अतिरिक्त पुलिस फोर्स की मांग की गई है, फोर्स मिलने के बाद संवेदनशील मतदान केंद्रों पर तैनात किया जाएगा।

थमाया रहे नोटिस

जिले के सभी पुलिस थानों के अपराधियों को 107/16 सहित अन्य धाराओं के तहत बांडओवर करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय से नोटिस जार किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र के लगभग 6 हजार अपराधियों को नोटिस देने के बाद 2 हजार से अधिक लोगों ने बांडओवर की कार्रवाई पूरी कर दी है।चुनाव के दौरान शंाति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों से लिखा जा रहा है कि वह कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। बांडओवर का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर जेल भेजेगी।सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस लाइसेंसी शस्त्र भी थानों में जमा किए हैं।

