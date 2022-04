होटल में वारदात,नाश्ता,कोल्डड्रिंक पीने के बाद 10 हजार की चोरी

- बस स्टैंड की घटना

- कोतवाली पुलिस ने शुरू की जांच

बुरहानपुर. बस स्टैंड यात्री प्रतिक्षालय में स्थित नयन होटल पर चोरी की वारदात हुई। अज्ञात बदमाश दुकान के पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। पेटभर नाश्ता करने के बाद फ्रिज में रखा कोल्डड्रिंक पीकर 10 हजार की चोरी की। सुबह दुकान पर पहुंचे कर्मचारियों ने ताला टूटा देखकर संचालक सहित पुलिस को सूचना दी।

होटल संचालक विमलेश साहु ने बताया कि दुकान में करीब 10 हजार की चोरी हुई है।बुधवार सुबह कर्मचारी दुकान खोलने पहुंचे तो सामान बिखरा हुआ मिला।पीछे के दरवाजे को तोड़कर चोर अंदर घुसा था। नाश्ते का सामान टेबल पर बिखरा पड़ा मिलने के साथ कोल्डड्रिंक की बोतले भी गायब है।शाम के समय ही गल्ले के अंदर कोल्डड्रिंक वाले को 5 हजार रुपए देने के लिए नगदी रुपए रखे थे जो चोर ले गया।होटल की दानपेटी के अंदर के रुपए चोरी हो गए। होटल के अंदर घुसने के बाद चोर ने नाश्ता करने के साथ ही फ्रिज में रखा कोल्डड्रिंक भी पीया। दो से अधिक बड़ी कोल्डड्रिंक की बोलतें भी चोरी कर अपने साथ ले गया। होटल में हुई चोरी की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गईहै।

सीसीटीवी कैमरें बंद

बस स्टैंड पर लगे पुलिस के सीसीटीवी कैमरें बंद होने से चोर कैमरें में कैद नहीं हुआ। होटल संचालक ने कहा कि पुलिस के कैमरें हमारी दुकान के सामने ही लगे हुए है।दुकान का कुछसामान यात्री प्रतिक्षालय की सीढिय़ों पर पड़ा मिला। शिकायत करने पर पुलिस की तरफ से कहा गया कि मेंटेनेंस होने के कारण कैमरें बंद पड़े है।अगर कैमरें चालू होते तो बदमाश की पहचान करने में आसानी होती।

Incident in hotel, theft of 10 thousand after drinking breakfast, cold drink