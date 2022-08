अपने निर्णय क्षमता से बढ़ाया मरीजों का विश्वास और परिवार को दी ऊंचाई

- सीनियर सिटीजन डे आज

73 साल की डॉक्टर श्यामला गुप्ता

बुरहानपुर. आज के दौर में समाज के हर वर्ग में व्यवसायिकता हावी हो रही है। बावजूद इसके अभी भी अधिकांश चिकित्सक मानवता की सेवा को ही लक्ष्य मानकर चलते हैं। मरीज और डॉक्टर के बीच का रिश्ता काफी नाजुक भी होता है। पर यह उसके साथ विश्वास की मजबूती रहती है। यही वजह है अभी भी मरीज और उसके परिजन चिकित्सकों को भगवान का दर्जा देते हैं। ऐसे ही डॉक्टर का सम्मान रहा शहर की श्यामला गुप्ता का। जिन्होंने अपना पूरा जीवन मरीजों की सेवा में लगा दिया। 73 साल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. श्यामला गुप्ता ने अपने निर्णय क्षमता से परिवार और अस्पता को भी नई ऊंचाईदी।

डॉ. श्यामला गुप्ता बुरहानपुर की ही निवासी है। उनका जन्म भी इसी शहर में हुआ। इसके बाद अपने जीवन के 42 साल ट्रस्ट की ओर से बने मातृ सेवा सदन अस्पताल में मरीजों की सेवा में लगा दिए। इसके पहले वे 7 साल अपने पति मेजर डॉ. महेश कुमार गुप्ता के साथ आर्मी में भी रही, जहां भी उन्होंने मरीजों की सेवा की। इसके बाद जब मातृ सेवा सदन अस्पताल में सेवा दी जहां उन्हें बड़े अस्पतालों से भी ऑफर आए, लेकिन उन्होंने कभी इन ऑफरों को तवज्जों नहीं दी।

बच्चे छोटे थे और मरीजों की सेवा भी करना थी

डॉ. श्यामला गुप्ता बताती है कि महिला डॉ. के लिए वह समय बड़ा कठिन होता है जब बच्चे छोटे होते हैं उनकी भी देखभाल करना है अस्पताल में भी इमरजेंसी है। वह समय बड़ा संघर्ष वाला रहा। लेकिन दोनों जिम्मेदारी निभाईं। क्योंकि अस्पताल में ही निवास था, इसलिए 24 घंटे यहां मरीजों की देखभाल की। उन्होंने अपने जीवन में 50 हजार महिलाओं के प्रसव कराए और 7 हजार की सीजर ऑपरेशन किए।

परिवार में उनके निर्णय को सब मानते

डॉ. गुप्ता के निर्णय को जिस तरह मरीज के परिजन मानते उसी तरह उनकी निर्णायक क्षमता परिवार में भी रही। उनके दो बच्चों को उन्होंने पढ़ाया और आज बड़े मुकाम पर पहुंचाया। एक बेटा ओम गुप्ता इंदौर में इंजीनियर है। जबकि बेटी गीता गुप्ता अमेरिका में बच्चों की डॉक्टर है।

