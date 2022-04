मकान मालिक छुपा रहे किरायेदारों की जानकारी, पुलिस कर रही तलाश

- 774 किराएदारों का हुआ सत्यापन

बुरहानपुर. किरायेदारों का चरित्र सत्यापन करने के लिए एक अप्रैल से शुरू हुए पुलिस के विशेष अभियान में मकान मालिक सहयोग नहीं कर रहे है। यही कारण है कि पुलिस अपने थाना क्षेत्रों में सर्चिंग कर किरायेदारों की तलाश कर रही है। अब तक 774 किरायेदारों का ही सत्यापन ही हुआ है। सत्यापन नहीं कराने वाले मकान मालिकों पर पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।

दरअसल पुलिस थाने पहुंचकर मकान मालिकों को स्वयं अपने किरायेदारों की पूरी जानकारी पहचान पत्र के साथ संबंधित थाने में जमा कराना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ ही मकान मालिक थाने पहुंच रहे है, जबकि अधिकांश किरायेदारों को पुलिस जवान अपने बीट क्षेत्र में सर्चिंग कर निकल रहे है।8 पुलिस थानों में 774 किरायेदारों का ही सत्यापन हो पाया है।कोतवाली टीआइ संजय पाठक ने कहा कि मकान मालिक अपने किरायेदारों की जानकारी देने आगे नहीं आ रहे है।इसलिए पुलिस को ही किरायेदारों की तलाश कर सत्यापन करना पड़ रहा है। पुलिस से जानकारी छुपाने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई हो सकती है।

मकान मालिक पर करेंगे एफआाइआर

एसपी राहुल कुमार लोढा ने कहा कि विशेष अभियान के तहत अभी पुलिस मकान मालिकों से किरायेदारों की जानकारी जुटा रही है, अगर मकान मालिक के द्वारा किरायेदार की जानकारी नहीं दी जाती है और जांच में ऐसे मामले सामने आएंगे तो पुलिस से जानकारी छुपाने पर मकान मालिकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवार्र की जाएगी। सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र के किरायेदारों का सत्यापन करने के निर्देश जारी किए गए है।

Landlord is hiding information of tenants, police is searching