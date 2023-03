बुरहानपुर आदर्श स्टेशन पर अब लिफ्ट की सुविधा होगी

रेलवे के अंडरग्राउंड पुलिया के लिए होगा सर्वे, नई ट्रेन के स्टॉपेज को हरी झंडी देकर लिफ्ट का लोकार्पण भी होगा

- भुसावल रेलवे मंडी की बैठक में निर्णय

Lift facility will now be available at Burhanpur Adarsh ​​station