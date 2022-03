सोसायटी केंद्रों पर ताले,समर्थन मूल्य पर चना खरीदी बंद

- हड़ताली कर्मचारियों ने की नारेबाजी

- केंद्रों से वापस लौटे किसान

बुरहानपुर. मध्यप्रदेश सहकारिता सोसायटियों के कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। नियमित वेतनमान, बैंक केडर भर्ती को लेकर शुरू हुई हड़ताल का असर समर्थन मूल्य चना खरीदी के साथ राशन वितरण हुआ। केंदों पर चना खरीदी नहीं होने से किसान वापस लौट गए।

जिलेभर में 52 सहकारिता समितियां काम कर रही है। 300 से अधिक कर्मचारी कार्यरत होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 250 से अधिक राशन दुकान से अनाज का वितरण होता है।इस समय सोसायटी के माध्यम से ही सरकार 21 मार्च से समर्थन मूल्य पर चना खरीदी कर रही है। लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार से सोसायटी कर्मचारियों की कलमबंद हड़ताल शुरू होने से खरीदी केंद्र और अनाज वितरण की व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई।6 खरीदी केंद्र पर कर्मचारी नहीं पहुंचे तो किसानों को वापस लौटना पड़ा। रबी सीजन में किसानों को सोसायटी से वितरण गए गए ऋण की अंतिम तिथि 28 मार्च होने से ऋण वसूली का काम भी प्रभावित होगा।

जिलेभर में चना खरीदी के लिए 6 केंद्र बनाए गए है।हड़ताल के चलते किसी भी केंद्र पर कर्मचारी नहीं पहुंचे।रेणुका मंडी स्थित केंद्रीय भंडारण गोदाम पर सिरपुर सहकारी समिति द्वारा 4 किसानों से 20 क्विंटल चना खरीदा गया है। हड़ताल शुरू होते केंद्र पर रखा चना भी लवारिश ही छोड़ दिया गया।

कर्मचारी देंगे इस्तीफा

कलमबंद हड़ताल के पहले दिन जिलेभर की सोसायटियों के कर्मचारियों ने खंडवा रोड जिला सहकारी बैंक परिसर में धरना देकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष नरेंद्र अमोदे ने कहा कि 21 मार्च से शुरू हुआ आंदोलन एक अप्रैल तक जारी रहेगा। अगर सरकार मांगों का निराकरण नहीं करती है तो एक अप्रैल को प्रदेशभर के कर्मचारी इस्तीफा देकर सीएम का घेराव करेंगे। समर्थन मूल्य पर चना, गेहूं खरीदी के साथ ही अनाज का वितरण भी नहीं होंगा।

