- दोपहर 12 बजे मतदाताओं की लगी भीड़

- कलेक्टर, एसपी ने किया निरीक्षण

बुरहानपुर. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में बुरहानपुर जनपद पंचायत की 77 ग्राम पंचायतों के 355 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान के लिए मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। जनपद क्षेत्र के 2 लाख 11 हजार से अधिक मतदाता ग्राम की सरकार चुनने के लिए अपना मतदान कर रहे है। सुरक्षा की दृष्टि से मतदान केंद्रों पर पुलिस बल तैनात किया गया।

दोपहर 12:30 बजे तक जिलेभर में 30 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ। कलेक्टर प्रवीण सिंह,एसपी राहुल कुमार ने प्रशासनिक अफसरों के साथ मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान दोपहर 3 बजे तक चलेगा। प्रशासन की तरफ से शांति पूर्वक मतदान कराने के लिए पूरी तैयारियां की गई है। 355 मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरूष मतदान के लिए लाइन में लगकर खड़े नजर आए। वही मतदान केंद्रों के बाहर भी लोगों की भीड़ देखने को मिली। कलेक्टोरेट कार्यालय में मोबाइल टीम बनाई गई है जो सभी केंद्रों के मतदान प्रतिशत दर्ज कर रही है।

मतदान केंद्रों में मोबाइल प्रतिबंध

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मतदान केंद्रों पर मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंध किया। मतदान केंद्रों पर मोबाइल लेकर पहुंचे मतदाताओं को प्रवेश नहीं दिया गया। पहचान के रूप में कई मतदाता अपने आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज लेकर पहुंचे।

Long queues for voting in 77 panchayats of Burhanpur, 30 percent voting