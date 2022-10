महाराष्ट्र के लोगों के साथ एमपी के बुरहानपुर में हो रही लूट की वारदाते

- 6 लाख सहित 9 मोबाइल लूटे

- गन्ना कटाई के लिए मजदूर लेने आए थे बुरहानपुर

बुरहानपुर. महाराष्ट्र के लोगों के साथ इन दिनों मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में लूट की वारदाते हो रही है। दरअसल महाराष्ट्र के लोग गन्नों की कटाई के लिए मजदूर लेने आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आ रहे है। मजदूर भेजने की बात कहकर लाखों रुपए लूटने के साथ मारपीट की जा रही है। एक सप्ताह के अंदर चौथी वारदात सामने आने पर पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

निंबोला थाना प्रभारी हंसकुमार झिंझोरे ने बताया कि गुरुवार को लूट,मारपीट एवं धमकाने की धाराओं में दो केस दर्ज किए गए। पहली घटना 8 अक्टूबर को असीरगढ़ के पास हुई थी। जिसमें 3 लाख नगद सहित 4 मोबाइल छीने कर मारपीट की गई थी। दूसरी घटना 18 सितंबर को धूलकोट के ग्राम बोरी बुजुर्ग की है। 2 लाख 90 हजार रुपए लेने के साथ ही 4 मोबाइल भी लूटने की घटना बताई जा रही है। फरियादी की शिकायत पर दोनों ही मामलों में करीब 8 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।

यह मामले लूट के मामले

पुलिस के अनुसार घटना 8 अक्टूबर की है। फरियादी मोहन कारंडे निवासी नीमसाखर जिला पुणे महाराष्ट्र से गन्नों की कटाई करने के लिए मजदूर लेने असीरगढ़ के पास आए थे। आरोपी अनिल नामक व्यक्ति द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर रुपए लेनदेन की बात की गई। 3 लाख रुपए रुपए सहित 4 मोबाइल फोन आरोपियों द्वारा मारपीट करते हुए छीने गए। पुलिस ने धारा 394 के तहत 4 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। जबकि दूसरा मामला 18 सितंबर का है। धूलकोट के ग्राम बोरी बुजुर्ग में लूट की घटना हुई। फरियादी परमेश्वर पिता हंसीराम जाधव निवासी जालना महाराष्ट्र गन्ना कटाई के लिए मजदूर लेने आए थे। एक लाख 90 हजार रुपए ऑनलाइन बैंक खाते में जमा करने के बाद नगदी एक लाख रुपए लेने के बाद भी 4 आरोपियों ने रुपए सहित 5 मोबाइल लेकर लूट की वारदात की गई।

Looting incidents happening in Burhanpur, MP with the people of Maharashtra