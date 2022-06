- परफॉर्मेंस के आधार पर लगी मुहर

अब 18 तक अंतिम तिथि नामांकन की है। भाजपा पार्षद उम्मीदवारों के भी नाम घोषित कर एक साथ नामांकन के लिए पहुंचेंगी। बुरहानपुर. लंबी खींचतान के बाद आखिरकार भाजपा ने महापौर पद के लिए माधुरी पटेल के नाम पर मुहर लगा दी। नाम घोषित होते ही माधुरी पटेल ने पत्रिका से बातचीत में बताया कि शहर विकास ही उनकी प्रमुख प्राथमिकता है। अब 18 तक अंतिम तिथि नामांकन की है। भाजपा पार्षद उम्मीदवारों के भी नाम घोषित कर एक साथ नामांकन के लिए पहुंचेंगी।

पहले से ही पूर्व महापौर माधुरी पटेल का नाम लगभग तय माना जा रहा था। भोपाल से इन्हें तैयार रहने के लिए हरी झंडी भी मिल गई थी। भाजपा से माधुरी पटेल के अलावा प्रगति सिरपुरकर, मीना पाटीदार और उमा कपूर के नाम भी पैनल में चले।

इसलिए माधुरी के चांस ज्यादा

2010 के नगर निगम चुनाव में भाजपा से अतुल पटेल की पत्नी माधुरी पटेल और वर्तमान में कांग्रेस से घोषित उम्मीदवार शहनाज अंसारी आमने सामने थी। माधुरी पटेल ने लगभग 55 हजार मत लेकर लगभग साढ़े छ हजार मतों से जीत दर्ज कराई थी। इसी जीत के आधार और कार्यकाल में हुए काम के परफॉरमेंस पर माधुरी का टिकट लगभग तय माना जा रहा है।

