बुरहानपुर में 156 एकड़ में ऐसे तैयार होगा नया उद्योगनगर

- टेक्सटाइल क्लस्टर बनेगा, सरकार की मंजूरी, अधोसंरचना पर 56 करोड़ खर्चहोंगे, सरकार 20 करोड़ देगी

- पहले एसोसिएशन को खर्च करना होंगे रुपए

- एक साल में अधोसंरचना का काम पूरा करने का लक्ष्य, जल्द बुकिंग शुरू होगी

New Udyognagar will be ready in 156 acres in Burhanpur