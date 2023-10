निंबोला पुलिस ने किया लूट के 04 आरोपियों को गिरफ्तार

Submitted by:

- उज्जैन मंडी में केले बेचकर लौटते समय झिरी के पास हाईवे पर रात्रि में आरोपियो में कारित की थी योजना बनाकर लूट की घटना

आरोपियों से लूट की राशि व घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकल पुलिस द्वारा की गई जप्त

