शहर के व्यावसायिक कांप्लेक्सों में नहीं सुविधाघर, पार्किंग की व्यवस्था

- दुकानदार, ग्राहक हो रहे परेशान





बुरहानपुर. शहर के मुख्य बाजार और व्यावसायिक कांप्लेक्सों में सुविधाघर, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। दुकानदार और ग्राहक परेशान हो रहे है, इस समस्या की ओर न तो नगर प्रशासन ध्यान दे रही है और नहीं ही कांप्लेक्सों के मालिकों का।

No facilities, parking facilities in commercial complexes of the city