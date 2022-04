बुरहानपुर के पर्यटन स्थल पर अब महिलाओं के लिए यह होंगे सुरक्षा के इंतजाम

बुरहानपुर बनेगा महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल

- कलेक्टर की अध्यक्षता में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन परियोजना कार्यशाला

Now this will be the security arrangements for women at the tourist place of Burhanpur