शादी करने पर सरकार उपहार में देगी कलर टीवी, रेडियों, अलमारी और जेवर

- सामूहिक विवाह में मिलेंंगे 14 प्रकार के सामान

बुरहानपुर. सरकारी की मुख्यमंत्री कन्या विवाह/ निकाह योजना में शादी करने वाले वर, वधु को सरकार उपयोग में 14 प्रकार के सामान देगी। कलर टीवी, रेडियो, अलमारी, पलंग सहित चांदी के जेवर शामिल है। यह राशि 38 हजार में खरीदकर देना है। जिसको लेकर विभागीय अफसरों में असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है।

दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने सामूहिक विवाह योजना को बंद कर दिया था। संक्रमण का असर कम होने पर योजना में बदलाव करते हुए दोबारा शुरू किया गया है।एक जोड़े को सरकार 55 हजार की राशि देंगी। 38 हजार का सामान, 11 हजार का चेक सहित 6 हजार रुपए व्यवस्था में खर्च किए जाएंगे।दूल्हन को उपचार के रुप में मिलने वाली सामग्री को लेकर सामाजिक न्याय विभाग और नगरीय निकाय के अफसरों में असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। सरकार ने जो सामग्री देने की घोषणा की है इसका बाजार मूल्य अधिक है, ऐसे में 14 प्रकार की सामग्री वह भी आइएआइ मार्क वाली खरीदना मंहगा पड़ रहा है।

दूल्हन को यह मिलेगा उपहार

सामूहिक विवाह में शादी करने पर शासन की तरफ से 32 इंच कलर टीवी, रेडियो, स्टील की अलमारी, 6 फाइवर की कुर्सियां टेबल सेट के साथ, पलंग, रजाई, गद्दे, ताकिया सहित 2 चादर, आभूषण में चांदी की पायल, बिछिया, माथा टीका, मंगलसूत्र, पैर वाली सिलाइ मशीन, टेबल फेन, दीवार घड़ी, डायनिंग टेबल, स्टील के 51 बर्तन का सेट, प्रेशर कुकर, वघु के वस्त्र, श्रृंगार सामग्री मिलेगी । सरकार की तरफ से पहले कर्मकार योजना में ५१ हजार की राशि दी जाती थी, उसे कन्या योजना में जोड़ दिया गया है।

On getting married, the government will gift color TV, radios, wardrobe and jewelry