कॉलेज में 17 मई से शुरू हो रही ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया

- ए श्रेणी के खिलाडिय़ों के लिए पांच सीट आउट रॉइट के आधार पर होगी सुरक्षित

- टर्म 1 की परीक्षा परिणाम के आधार पर 12 वीं के विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे

Updated: May 13, 2022 12:05:07 pm

Online admission process in college starting from May 17