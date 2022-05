पंचायत चुनाव : पहले बुरहानपुर जनपद, फिर खकनार में चुनाव

25 जून को बुरहानपुर, 1 जुलाई को खकनार जनपद के होंगे चुनाव, राजनीतिक दल सक्रिय

- तारीखों का ऐलान

- पंचायत चुनाव

Published: May 28, 2022 11:40:22 am

बुरहानपुर. राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया। प्रशासन ने जहां तैयारी शुरू कर दी, वहीं राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए। तीन चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन बुरहानपुर में दो चरणों में ही चुनाव पूरे हो जाएंगे। बुरहानपुर जनपद और दूसरे चरण में खकनार जनपद के चुनाव होंगे।

ऐसी है चुनाव की तैयारी

पहले चरण में 25 जून को बुरहानपुर जनपद के चुनाव होंगे। इस जनपद के 25 सीट और इस क्षेत्र में आने वाली जिला पंचायत सदस्य व पंचायत के चुनाव होंगे। दूसरे चरण 1 जुलाई को खकनार जनपद के चुनाव होंगे। वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। पंचायत चुनाव ईवीएम से नहीं होंगे। मतपत्रों के जरिए चुनाव होगा। पहले चरण की मतगणना 28 जून और दूसरा चरण की 4 जुलाई को होगी। पंचायत और जनपद निर्वाचन की घोषणा 14 जुलाईको होगी। जिला पंचायत की घोषणा 15 जुलाई को होगी।

Panchayat elections: First in Burhanpur district, then in Khaknar