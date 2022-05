बिजली कनेक्शन के लिए परेशान हो रहे दुर्गा नगर कॉलोनी के लोग

- जमीन का डायवर्सन कर काट दिए प्लाट

- अस्थायी मीटर से रोशन हो रहे घर

Published: May 18, 2022 04:54:34 pm

बुरहानपुर. कृषि भूमि को आवासीय भूमि मे डायवर्सन करने बाद सर्वसुविधाएं देने का वादा कर दुर्गा नगर कॉलोनी में 50 से अधिक प्लाट काट दिए है। अब मूलभूत नहीं मिलने पर कॉलोनी के लोग स्थाई कलेक्शन के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाकर परेशान हो रहे है।

जनसुनवाई में पहुंचे दुर्गा नगर के रहवासी प्रमोद जाधव, राजकुमार मेहरा ने कहा कि बिजली विभाग घरों तक स्थाई कलेक्शन नहीं दे रहा है। मजबूरी में अस्थाई कनेक्शन लेकर ही मंहगा बिजली बिल भरना पड़ रहा है। जबकि स्थाई कनेक्शन मिलना चाहिए। कॉलोनाइजर से 5 बार शिकायतें करने के बाद भी निराकरण नहीं हुआ। प्लाटों को बेचते समय पानी, बिजली, सड़क सहित मूलभूत सुविधाएं देने का वादा किया गया था। कॉलोनी को टीएनसीपी की मंजूरी के बगैर ही कॉलोनी में प्लाटों का विक्रय करने से हमें सुविधाएं नहीं मिल रही है।

बिजली विभाग मांग रहा 14 लाख रुपए

बिजली विभाग में कॉलोनी के अंदर स्थाई कनेक्शन देने की मांग रहवासियों ने की गई उन्हे 14 लाख 62 हजार से अधिक की राशि का इस्टीमेट बनाकर दिया गया। यह राशि जमा करने पर घरों तक स्थाई कनेक्शन के तार डाले जाएंगे।लेकिन कॉलोनाइजर की तरफसे राशि जमा नहीं की जा रही है। रहवासियों ने झूठे वादे कर प्लाटों का विक्रय करने वाले कॉलोनाइजर पर कार्रवाई करने की मांग की। शहरी क्षेत्र से लगी खेत खलिहानों की भूमि का डायवर्सन एवं बिना डायवर्सन के ही अवैध कॉलोनियों में प्लाट काटकर विक्रय किए जा रहे है। पत्रिका द्वारा लगातार खबरें प्रकाशित करने के बाद अब कॉलोनियों के लिए प्रशासन तक अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे है।

