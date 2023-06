क्षेत्र के लोग लामबंद, बोले यह बड़ी गंभीर समस्या

कड़विसा नाला तिराहे पर नाले को ढंकने कि मांग

यहां टर्न होने से घटनाएं भी अधिक होती है। सभी रहवासी नगर निगम से मांग करते हैं कि इस समस्या का उचित निराकरण कर इस पुलिया को पूरी तरह ढंका जाए।

People of the area mobilized, said this is a very serious problem