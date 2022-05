बुरहानपुर : ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों से पुलिस ने वसूले 1.8 करोड़

- न जागरुकता आइ, न व्यवस्था बदली

- 37251 वाहनों के काटे चालान

Published: May 08, 2022 05:38:51 pm

बुरहानपुर. ट्रैफिक नियमों को तोड़कर शहरवासी सरकार का खजाना भर रहे हंै। पुलिस हर माह चालान काट कर लाखों रुपए जुर्माना वसूल रही है। लेकिन वाहन चालकों में जागरुकता और शहर की यातायात व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। जिलेभर में पुलिस ने 27 माह में एक करोड़ 8 लाख 86 हजार 200 रुपए का जुर्माना वसूल चुकी है। लेकिन इन पैसों का उपयोग ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में नहीं हो रहा है। वाहनों की पार्किंग के लिए स्थान नहीं होने के साथ ही नए उपकरण तक नहीं खरीदे जा रहे है।

जिलेभर में साल 2020, 2021 और 2022 के 3 माह में पुलिस द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 37 हजार 251 वाहन चालकों पर यातायात निमयों का पालन नहीं करने पर एक करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूला है। इसमें सबसे अधिक आंकड़ा यातायात पुलिस का शामिल है। वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग नहीं करना, तीन सवारी, बिना कागज, लाइसेंस, शराब पीकर वाहन चलाना सहित आवाज वाले साइसेंसर लगाना शामिल है।इतनी बढ़ी रकम हर साल वाहनों के चालान में भरने के बाद भी लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरुकता नहीं आ रही है।

जागरुकता की कमी, व्यवस्थाओं की जरूरत

ट्रैफिक नियमों के प्रति वाहन चालकों को जागरूकता लाने के लिए आर्थिक दंडित करने की कार्रवाई होती है, ता कि नियमों का पालन हो। जनता में जागरूकता की कमी है।बिना हेलमेट,नंबर, बिना कागज, लाइसेंस के वाहन दौड़ाते हुए लोग दिखाई दे रहे है। हर माह लाखों रूपए का जुर्माना लेने के बाद भी शहर में ट्रैफिक व्यवस्थाओं में भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है। वाहन चालक बाजार में बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था से परेशान है। पार्किंग के लिए जगह तक नहीं मिलती। संकरी सड़कों पर ऑटो, लोडिंग वाहन एवं बड़े वाहन दिन के समय भी प्रवेश करते दिखाई देते है।

साल चालान राशि

2020 16419 4831100

2021 15638 4548850

2022

जनवरी 1652 463750

फरवरी 1681 501500

मार्च 1861 541000

साल 2021 में थानास्तर पर बनाए गए चालान

थाना चालान राशि

यातायात 8826 2473250

कोतवाली 756 206500

शिकारपुरा 566 154000

लालबाग 785 269000

गणपतिनाका 834 280000

नेपानगर 704 191750

निंबोला 1221 379100

शाहपुर 1183 367000

खकनार 763 228250

- ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों पर पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई कर जुर्माना वसूलती है, ताकि वाहन चालकों में जागरूकता आए। चालान काटने के साथ लोगों को जागरुक भी करते है, जिससे वाहन चालक दोबारा गलती न करें और वा

