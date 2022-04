आसमान से घरों की छतों पर नजर रखेंगी पुलिस, ड्रोन कैमरों से निगरानी

- ड्रोन कैमरों से निगरानी

बुरहानपुर. सांप्रदायिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस ड्रोन कैमरों से आसमान पर नजर रखेंगी। ड्रोन कैमरों से घरों की छतों पर निगरानी होगी। चैकिंग का उद्देश्य लोक शांति बिगाडऩेे की मंशा रखने वाले तत्वों का पता कर उनके खिलाफ कार्यवाई की जाएगी। मंगलवार को पहले चरण में कोतवाली व गणपति नाका थाना क्षेत्र में चैकिंग की जा रही है। बुधवार को शिकारपुरा, लालबाग क्षेत्र को कवर किया जाएगा। ड्रोन चैकिंग आगे भी लगातार जारी रहेगी।

एसपी राहुल कुमार लोढा ने बताया कि पुलिस ड्रोन चैकिंग के साथ ही वाहन चैकिंग भी फोकस किया जा रहा है, ताकि संदिग्ध लोगों को पकड़ा जा सके। पुलिस द्वारा एक अप्रैल से किरायेदारों के सत्यापन का भी विशेष अभियान शुरू किया गया है। जिसके तहत पुलिस द्वारा जिले में रह रहे सभी किरायेदारों की जानकारी जुटाकर उनका सत्यापन किया जा रहा है। जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गयी है। आदेश के तहत सोशल मीडिया पर किसी तरह के आपत्तिजनक पोस्ट करने आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। पुलिस टीम लगातार ऐसे लोगों को चिहिन्त कर रही है।

दो लोगों को खिलाफ कार्रवाई

गणपति थाना पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने पर कार्रवाई की है। ऐसे लोगों केा चिन्हित करने के लिए एक विशेष टीम का गठन भी किया गया है जो लगातार फेसबुक वाट्सएप गु्रप पर निगाह रखे हुए है। पुलिस द्वारा धारा 295, आइपीसी 67 आइटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस लगातार ऐसे पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

Police will keep an eye on the roofs of houses from the sky, monitoring with drone cameras