एमपी बोर्ड के रिजल्ट की तैयारी, दूसरे चरण में 28 हजार कॉपियां पहुंची

- धीमी गति से हो रही कॉपियों की जांचें

- 58 हजार कॉपियों की जांच बाकी

Published: March 20, 2022 11:42:03 am

बुरहानपुर. एमपी बोर्ड की परीक्षाओं का अप्रैल माह में ही रिजल्ट घोषित करने की तैयारियां तेज हो गई है। प्रथम चरण खत्म होने से पहले दिन दूसरे चरण की 28 हजार कॉपियां जांच के लिए बुरहनपुर पहुंच गई। लेकिन मूल्यांकन का काम धीमी गति से होने के कारण अभी 58 हजार कॉपियों की जांच करना शेष है।

जिले में पहले चरण के लिए पहुंची 80 हजार कॉपियों में से 50 हजार कॉपियों का ही मूल्यांकन हो पाया है। जबकि दूसरे चरण में 28 हजार कॉपियां जांच के लिए पहुंच गई।ऐसे में अब 5 अप्रैल तक दोनों चरण की कॉपियों का मूल्यांकन पूरा करने का लक्ष्य तैयार किया गया है। शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में 5 मार्च से बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो गया है।पहले चरण में कक्षा 10वीं, 12वीं की कुल 80 हजार कॉपियां जांच के लिए पहुंची थी। मूल्यांकन के काम में 250 से 300 शिक्षक, शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के बाद भी 60 प्रतिशत कॉपियों की जांच पूरी हो गई है।लगभग 30 हजार कॉपियां जांच के लिए शेष है। मूल्यांकन प्रभारी परवीन हुसैन का कहना है कि बोर्ड की परीक्षाएं संचालित होने से शिक्षकों की ड्यूटी परीक्षा में भी लगी थी। परीक्षाएं खत्म होने के बाद कॉपियों के मूल्यांकन में तेजी आएगी। 5 अप्रैल तक मूल्यांकन पूरा करने का लक्ष्य तैयार किया गया है।

इन विषयों का मूल्यांकन पूरा

प्रथम चरण में कक्षा 10वीं की कॉपियों का मूल्यांकन तेजी से हो रहा है, जबकि 12वीं के विषय अधिक होने से बड़े विषयों का मूल्यांकन प्रगति पर है।कक्षा 10वीं गणित की 14 हजार कॉपियां जांच के लिए पहुंची थी, जिसका मूल्यांकन पूरा हो गया। कक्षा 12वीं में केमिस्ट्री, बायोलॉजी सहित अन्य छोटे विषयों का मूल्यांकन पूरा होने के साथ ही अंतिम चरण में पहुंच गया है।कॉपियों के मूल्यांकन के बाद ही प्रतिदिन परीक्षा में मिले अंकों की एंट्री ऑनलाइन की जा रही है। इसके लिए कम्प्यूटर ऑपरेटरों की ड्यूटी भी लगाई गई है।

