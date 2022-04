शहर का स्वीमिंग पुल शुरू करने की तैयारी, इंदौर से सामग्री का इंतजार

- निगम ने भरा पानी

बुरहानपुर. शहर का स्वीमिंग पुल जल्द ही शहरवासियों के लिए खुलेगा। नगर निगम ने स्वीमिंग पुल में पानी भरना शुरू कर दिया है। तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए इंदौर से सामग्री बुलाई गई। संभाना है कि मई की गर्मी में शहर के लोगों को स्वीमिंग पुल में डूबकी लगाने का मौका मिलेगा।

दरअसल 5 साल से बंद पड़ा स्वीमिंग पुल बंद है। नवागत निगम आयुक्त संजय मेहता ने कहा कि स्वीमिंग पुल को प्रारंभ करने के लिए तैयारियां युद्धस्तर पर जारी है।नगर निगम द्वारा पानी भरना शुरू कर दिया गया है। स्वीमिंग पुल को चालू करने से पहले यहां पर कुछ तकनीकी समस्याएं भी है इसका समाधान किया जा रहा है। इंदौर से स्वीमिंग पुल की सामग्री आना है, इसके सप्लाय का इंतजार कर रहे है। सामग्री मिलने के बाद स्वीमिंग पुल को शुरू कर जनता को सूचना भी दी जाएगी।

पत्रिका ने उठाया था मुद्दा

डेढ़ करोड़ की लागत से रेणुका गार्डन बना स्वीमिंग पुल पिछले 5 सालों से बंद पड़ा हुआथा। निगम अफसर पानी की कमी के साथ ही संचालन को लेकर व्यवस्थाएं नहीं होने की बात कह रहे थे। पत्रिका ने 18 अप्रैल को प्रमुख्ता से खबर प्रकाशित की थी। निगम अफसरों ने स्वीमिंग पुल को शुरू करने की प्रक्रिया चालू कर दी थी। गर्मी के समय लोगों को राहत मिलेगी। लोकार्पण होने से बाद से ही निगम का स्वीमिंग पुल बंद पड़ा हुआ है। जिसे चालू करने के लिए लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था। स्वीमिंग पुल शुरू होने से छोटे बच्चों के साथ ही बड़े लोगों को भी यहा पर तैराकी सिखने का मौका मिलेगा।

Preparations to start city's swimming bridge, waiting for material from Indore