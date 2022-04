शहर के नए स्थानों पर शराब दुकानों का विरोध, थाने पहुंची महिलाएं

- बहादरपुर रोड और बोरगांव में खुल रही दुकानें

बुरहानपुर. आबकारी नीति में बदलाव होने के साथ ही शहर में नए स्थानों पर शराब दुकानें खुलने का विरोध शुरू हो गया है। बोरगांव के फतेहपुर में शासकीय स्कूल के सामने और बहदरपुर रोड पर स्थित निजी कॉलोनियों के पास शराब दुकान खुलने से रहवासियों ने विरोध दर्ज कराया। पुलिस थाने में लिखित शिकायत की गई।

नए वित्तीय वर्ष की शुरूआत होने के साथ आबकारी विभाग के ठेकेदारों द्वारा रहवासी क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने से जनता का विरोध देखने को मिला। पहले दिन ही दिन फतेहपुर बोरगांव और बहदरपुर रोड पर नई शराब दुकानों का विरोध हुआ। महिलाओं ने एकत्रित होकर शासन, प्रशासन के निर्णय का विरोध किया। युवाओं पर गलत असर होने के साथ ही महिलाओं, बच्चों पर होने वाले प्रभाव को लेकर रहवासियों ने एकत्रित होकर नए स्थानों से शराब की दुकानें हटाने की मांग की।

यहां पर महिलाओं का विरोध

बहादरपुर रोड पर स्थित केंद्रीय विद्यालय के सामने निर्माणधीन शराब दुकान के विरोध में निजी कॉलोनी की महिलाएं लालबाग थाने पहुंची। थाने के बाहर खड़े होकर शराब दुकान का विरोध किया। रहवासी सोनाली जाधव, ज्योति जैन ने कहा कि शासकीय जिला अस्पताल, केंद्रीय विद्यालय सहित रहवासी क्षेत्र होने के बाद भी शराब की दुकान खोली जा रही है। इसका महिलाओं और बच्चों पर गलत असर होगा। महिलाओं को आवागमन में दिक्कत होगी। रहवासियों के स्वास्थ्य पर भी गलत असर पड़ेगा। लालबाग थाने में लिखित शिकायत के बाद कलेक्टर से भी शिकायत करेगे। अगर फिर भी शराब दुकान नहीं हटाई गई तो रहवासियों द्वारा आंदोलन किया जाएगा।

Protest against liquor shops in new places of the city, women reached the police station