योजनाओं और विकास की उम्मीद पर जनता का भरोसा, जगी ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना की आस

Submitted by:

बुरहानपुरPublished: Dec 05, 2023 11:54:11 am

- जनता ने एक तरफा दिलाई भाजपा को जीत

- लंबे समय से चल ही ताप्ती मेगा रिचार्ज के क्रियान्वयन

- भाजपा ने पेश किया था 16 सूत्रीय संकल्प

Public trust on plans and development hopes raised, hope for Tapti Mega Recharge Scheme