13 अंडों के साथ घर में बैठा मिला अजगर सांप

- शाहपुर क्षेत्र का मामला

Published: May 19, 2022 11:39:30 am

शाहपुर. घर के कोने में 13 अंडों के साथ जहरीले अजगर सांप को बैठा देखकर परिवार के लोग घबरा गए। घर से बाहर निकलने के बाद मोहल्ले वासियों को सूचना दी तो वन अमले की मदद से 30 मिनट के अंदर रेस्क्यू कर सांप को अंड़ों सहित घर से बाहर निकल कर जंगल में छोड़ा गया।

दरअसल यह पूरा मामला शाहपुर नगर के वार्ड क्रमांक एक का है। पिंटू उज्जैनकर के घर के कोने में अजगर सांप बैठा था। सांप निकलने की सूचना वन अमले को देने के बाद करीब 30 मिनट तक रेस्क्यू कर रहवासियों की मदद से सांप को बोरी में बांध कर जंगल ले जाया गया। नगर में सांप निकलने की घटना के साथ ही वन विभाग की पोल भी खुल गई। वन अमले में किसी को भी सांप पकडऩा नहीं आता है।यही कारण है कि हर बार वन कर्मचारी रहवासियों की मदद लेकर ही जहरीले सांपों को पकड़ते है। बड़ा अजगर सांप अंकड़ों के साथ दिखाई देने पर नगर के राकेश चौहान की मदद से सांप को पकड़ा गया। सांप के अंड़ों के साथ जंगल में सुरक्षित स्थान पर सांप को छोडऩे की बात कही गई।सांप की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वनरक्षक सुनील महाजन, अभिषेक शर्मा, वन रक्षक गोलू शामिल थे। गनीमत रही कि सांप ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। घर में सांप निकलने की खबर मोहल्ले में फैलते ही लोगों की भीड़ लग गई। वन अमले ने राहवासियों की मदद से सांप को पकड़कर थैले में डालने के बाद जंगल की तरफ ले जाकर छोड़ दिया। सांप निकलने के बाद परिवार में मौजूद लोगों में घबराहट देखने को मिली।

Python snake found sitting in the house with 13 eggs