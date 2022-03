गूगल मैप से कनेक्ट होगी रजिस्ट्रियां, एक क्लिक पर सामने आएगी जमीन की तस्वीर

- बुरहानपुर में बढ़ेंगे जमीन के दाम

- सम्पदा टू साफ्टवेयर की तैयारी

बुरहानपुर. रजिस्ट्री विभाग सम्पदा टू साफ्टवेयर तैयार कर रहा है, यह गूगल मैप से कनेक्ट होने से जीओ टैङ्क्षगग करते ही कृषि भूमि, मकान व प्लाट की तस्वीर सामने आएगी। राजस्व की चोरी थमने के साथ ही विवाद की स्थिति भी नहीं होगी। जमीनों की रजिस्ट्रियां जल्द ही आधुनिक साफ्टवेयर देखने को मिलेगा।

नए वित्तीय वर्ष को लेकर जिला रजिस्ट्री विभाग की तरफ से नई गाइडलान का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। नई कॉलियों के वार्डाे से जोडऩे से शहरी सहित आसपासी सीमा से लगी जमीनों के दाम भी बढऩे की उम्मीद है। दरअसल शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को दर्शाने के लिए गूगल मैप का सहारा लिया जाएगा। इसलिए पंजीयन विभाग द्वारा सम्पदा टू साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। विभागीय स्तर पर कार्य शुरू हो गया है। संभावना है कि जल्द ही गूगल मैप से रजिस्ट्रियां होना शुरू होगी। रजिस्ट्री करते समय जीओ टैगिंग करने से जमीन की सही स्थिति सामने आएगी। अभी तक सर्विस प्रोवाइडर या रजिस्ट्री कराने वाला पक्षकार कृषि भूमि या प्लाट पर खड़ा होकर भूखंड का फोटो विभाग को उपलब्ध कराता है, जिससे कई बार विवाद की स्थिति निर्मित होती है। जिससे पक्षकार व अन्य व्यक्ति को रजिस्ट्री शून्य घोषित कराने के लिए विभागीय कार्रवाई से गुजरना पड़ता है। नए साफ्टवेयर से ऐसे प्रकरणों में अंकुश लगने के साथ ही विवाद भी खत्म होगे।सम्पदा टू साफ्टवेयर तैयार होने से शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि विभागों की पहचान सहित सीमाओं को लेकर भी होने वाली विवाद का निराकरण आसानी से होगा।

Registries will be connected to Google Map, picture of land will be revealed on one click