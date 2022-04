मक्का,मदीना,इंडोनेशिया की खजूर से इफ्तार कर रहे बुरहानपुर के रोजेदार

- रमजान विशेष

बुरहानपुर. रमजान के महीने में खजूर से इफ्तार (रोजा खोलना) सुन्नत है। खजूर का रमजान में विशेष महत्व होता है। रमजान माह में बुरहानपुर के रोजेदार मक्का, मदीना, इंडोनेशिया, इरान सहित अन्य विदेशी खूजरों से रोजा खोल रहे है। बाजार में खजूर की खासी आवक हुई है।

थोक व्यापारी अब्दुल सादिक बागवान ने बताया कि बुरहानपुर में विदेश से खजूर पहुंचती हैं। शहर में 50 वैरायटियों की खजूर की खपत महीनेभर की 50 टन से अधिक है। 80 से लेकर 2500 रुपए किलो तक की खजूर बाजार में मौजूद हैं। हर साल रमजान माह में रोजेदारों के लिए मक्का, मदीना, ईरान, इराक, सउदी अरब और इंडोनेशिया से खजूर आ रही है। बुरहानपुर में कीमीया खजूर की डिमांड सबसे अधिक रहती है, जिसकी कीमत 280 रुपए किलो तक है। विदेश की महंगी खजूर का टेस्ट बहुत अलग होता है। रमजान शुरू होने के एक महीने पहले से ही खजूर की बिक्री शुरू हो जाती थी, मुंबई, गुजरात और दिल्ली खजूर की सबसे बड़ी मंडिय़ों में शामिल हैं, यहां से खजूर बुरहानपुर पहुंचती है।

रमजान में इसलिए खजूर की मांग

इस्लाम में रमजान के महीने को सबसे पवित्र महीना माना जाता है। दिनभर रोजा रखकर इबादत करते है। रोजा खोलते समय खजूर का सबसे ज्यादा सेवन किया जाता है ताकि शरीर में ताकत और ऊर्जा बनी रहे। खजूर एक ऐसा ड्राईफ्रूट है, जिसमें फाइबर, आयरन, सोडियम और पोटैशियम जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो काफी फायदेमंद होते है। सबसे अधिक मक्का की 80 रुपए वाली खजूर की बिक्री है। हर साल किराना सहित ठेलों पर कई क्विंटल खजूर की खपत होती थी।

Rojadars of Burhanpur doing iftar with dates from Mecca, Medina, Indonesia