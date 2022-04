अलार्म से नहीं 80 साल की बुजुर्ग की आवाज से उठते है रोजेदार

- 100 साल पुरानी परंपरा आज भी कायम

बुरहानपुर. उठो रोजेदारों सेहरी कर लो, सेहरी का वक्त हो गया। यह आवाज सुनकर शहर के 10 वार्डाे के रोजेदार सेहरी करने के लिए उठ रहे है। बदलते दौर के साथ भले ही नींद से जगाने के तरीके बदल गए हैं, लेकिन शहर में आज भी रमजान में रोजेदारों को सेहरी के लिए उठाने की 100 साल पुरानी परंपरा कायम है ।80 साल की बुजुर्ग महिला रात्रि 2 से 4 बजे तक मोहल्लों और गलियों में पहुंचकर रोजेदारों को सेहरी के लिए जगा रही है।

पांडारोल पुलिया निवासी मालन बी पति बिस्मिल्लाह साहब पिछले 25 सालों से रमजान माह में शहर में रोजेदारों को सेहरी के लिए जगाने निकलती है। शनवारा, हरीरपुरा, जयस्तंभ, खानका वार्ड, गांधी चौक सहित अन्य वार्डाे में रात्रि 2 से 4 बजे मुख्य सड़कों के साथ ही गलियों में पहुंचकर रोजेदारों को सेहरी करने के लिए पुकार लगाती है कि उठो रोजेदारों को सेहरी कर लो, सेहरी का वक्त हो गया। उठो भाईयों, बहनों सेहरी का वक्त हो गया। बुजुर्ग मालन बी ने कहा कि पहले के समय नींद से उठाने के कोई साधन नहीं हुआ करते थे। इसलिए सेहरी के समय लोग ही रमजान के महीनें में मोहल्लों ओर गलियों में घूमकर लोगों को सेहरी करने के लिए जगाते थे। अभी भी रोजे रखने वालों की नींद हमारी आवाज सुनकर खुल जाती है। सेहरी के लिए जगाने की पुरानी परंपरा भी खत्म होती जा रही है। रमजान एवं ईद के मौके पर कपड़े, सदका देकर आर्थिक मदद भी करते है। वर्तमान समय में सेहरी के वक्त नींद से जगाने का काम मोबाइल, घटी और अलार्म कर रहे है

Rojedar wakes up not by alarm but by voice of 80 year old old man