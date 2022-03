बंकर में छिप कर बचाइ जान,बर्फ का पानी पीकर बुझाई प्यास

- यूक्रेन से लौटी बुरहानपुी की बेटी

- बम धमाकों से कांप रही धरती

बुरहानपुर. यूक्रेन से विद्यार्थियों को लेकर भारत पहुंची आखरी फ्लाइट में सिंधीबस्ती निवासी सानिया पिता महेश वासवानी भी एक साल बाद अपने घर लौट आइ है। सानिया ने एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए यूक्रेन के सूमि स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। सेकंड इयर की पढ़ाई के दौरान युद्ध शुरू हो गया। छात्रा वापस लौटी तो परिवार के लोगों ने मिठाई खिलाकर स्वागत किया।

छात्रा सानिया ने बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद सायरन की आवाज सुनते ही हम बंकर में चले जाते थे। बम धमाकों की आवाजें सुनकर रूह कांप जाती थी। तीन दिनों तक पानी नहीं आया तो बर्फ पिघला कर अपनी प्यास बुझाइ। रूस की सेना हमारे सामने सड़कों से गुजरी । 5 किमी दूरी पर हमला हुआ तो लगा अब बचना मुश्किल है। 5 दिनों का सफर कर पोलैंड पहुंचे। भारत की फ्लाइट से दिल्ली आए।युद्ध का मंजर मुझे जिंदागी भर याद रहेगा। युद्ध शुरू होने से पहले भारत आने के लिए हमने काफी प्रयास किए। एक लाख रुपए देने पर भी फ्लाइट का टिकट नहीं मिल रहा थी। इसलिए यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बंकर में ही रहकर युद्ध के बीच जागकर रातें गुजारी।

ेऐसे तय किया यूक्रेन से भारत का सफर

सानिया ने कहा कि हम लगातार भारत की एम्बेसी के संपर्क में थे। एम्बेसी ने फंसे करीब 700 भारतीयों के लिए विशेष बस एवं ट्रेन की व्यवस्था की। युद्ध के बीच 3 दिनों का सफर 5 दिनों में तय किया। सुमि से बस में कोल्टावा पहुंचे, यहां से टे्रन में बैठकर लवीव शहर आए। फिर यहां से पोलैंड जाने के लिए ट्रेन मिली। पोलैंड पहुंचते ही भारतीय एम्बेसी ने हमें फ्लाइट से दिल्ली भेज दिया। वहा से फ्लाइट से इंदौर आए फिर परिजनों के साथ बुरहानपुर पहुंचे।

Saved life by hiding in the bunker, quenched thirst by drinking ice water