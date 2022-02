प्रदेश के 4 जिलों के सिकलीगर हथियार का अवैध धंधा छोडऩे को तैयार

- मुख्यधारा से जोडऩे की मांग

- बुरहानपुर पहुंचा प्रतिनिधि मंडल

बुरहानपुर. खरगोन, बड़वानी, धार और बुरहानपुर के सिकलीगर हथियार बनाने का अवैध धंधा छोडऩे के लिए तैयार है, समाज की मांग है कि ऐसे लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा जाए। जिससे समाज के युवाओं को नई जिंदगी मिलेगी।

यह बात बुरहानपुर के एसपी कार्यालय पहुंचे सिकलीगर समाज के प्रतिनिधि मंडल ने की। ज्ञानी तकदीर सिंह ने कहा कि प्रदेश के 4 जिलों के सिकलीगर अवैध धंधा छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जोडऩे के लिए तैयार है, लेकिन समाज के लोग शासन,प्रशासन से रोजगार, शिक्षा और मूलभूत सुविधाएं देने की मांग कर रहे है। खकनार के ग्राम पाचोरी गांव में 150 परिवारों के लगभग 1200 से अधिक लोग निवास करते है। समाज के लोग अवैध धंधा छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुडऩा चाहते है, सरकार समाज के विकास के लिए योजना बनाए। शिक्षिक युवाओं को रोजगार देने के साथ ही मूलभूत सुविधाएं भी मिलना चाहिए।

युवाओं ने किया था आत्मसमर्पण

वर्ष 2003 में पाचोरी के लोगों ने हथियार बनाने के कारोबार से छोड़ दिया था, लेकिन सरकार ने अपना आश्वासन पूरा नहीं किया। समाज के उपसरपंच धीरसिंह पटवा ने कहा कि सरकार ने समाज से आश्वासन किया था लेकिन पूरा नहीं हुआ। बेरोजगारी दूर नहीं हुई तो कई लोग भुखमरी से परेशान होकर फिर से इस धंधे में जुट गए।कुछ ही लोग अवैध हथियार बनाने के गोरखधंधे से जुड़े है, लेकिन वह भी अवैध धंधा छोडऩे को तैयार है।प्रशासन ने फिर से समाज के विकास के लिए पहल की है तो समाज के लोग मुख्यधारा से जुडऩे के लिए तैयार है। शासन हमारे समाज के लिए कार्ययोजना तैयार करें।

Sikligar of 4 districts of the state ready to leave the illegal business of arms