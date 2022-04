साहब हम जिंदा है, पेंशन के लिए बुजुर्ग लगा रहे चक्कर

- सत्यापन नहीं होने से अटकी पेंशन

- 2 माह से बुजुर्ग परेशान

बुरहानपुर. सरकार की 600 रुपए पेंशन के लिए बुजुर्ग खुद को जिंदा साबित करने के लिए नगर निगम के चक्कर लगा रहे है। भैतिक सत्यापन के दौरान घरों पर नहीं मिलने वाले बुजुर्गाे की पेंशन दो माह से अटकी हुई है। दोबारा पेंशन शुरू करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है।जबकि विभाग के पोर्टल पर भौतिक सत्यापन शत प्रतिशत होने का दावा किया जा रहा है।

दरअसल राज्य सरकार की ओर से वृद्धावस्था,विधवा, विकलांग जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन की राशि खातों में डाली जाती है। योजनाओं का लाभ लेने वाले हितग्राहियों का सर्वे कर भौतिक सत्यापन कराया गया तो शहरी क्षेत्र में लगभग दो हजार से अधिक पेंशनधारियों की दो माह से पेंशन सत्यापन नहीं कराने के कारण अटकी पड़ी है। सर्वे के दौरान अनुपस्थित मिलने के साथ ही कागज अधूरे होने के कारण पेंशनधारियों का सत्यापन नहीं हो पाया। शासन के पोर्टल पर सत्यापन का आंकड़ा शत प्रतिशत दिखाने के बाद भी पेंशनधारियों को राशि का भुगतान नहीं हो रहा है।

जिले में 53 हजार पेंशनधारी

जिलेभर में 53 हजार 454 लोगों को विभिन्न योजनाओं में पेंशन का लाभ मिल रहा है। सर्वे के दौरान 53 हजार 445 पेंशनधारी जीवित मिले।कर्मचारियों ने 53 हजार 239 का ही सत्यापन कर दिया है। इसके बाद भी शासन से लगभग दो हजार पेंशनधारियों की राशि का भुगतान अटका हुआ है। उन्हे अब दोबारा निगम कार्यालय में पहुंचकर आवेदन करना पड़ रहा है, इस प्रक्रिया के चलते वृद्धाजन परेशान हो रहे है।सत्यापन के दौरान निगम कर्मचारी टैक्स की रसीद मांग रहे थे, नहीं दिखाने पर टैक्स जमा करने का दबाव बनाया जा रहा था।

Sir we are alive, elders are circling for pension