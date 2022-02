बुरहानपुर में लगे हिजाब के समर्थन में नारें

- हिजाब से हमे प्यार है, शिक्षा हमारा अधिकार है

बुरहानपुर. हिजाब को लेकर चल रहे बवाल के बीच बुरहानपुर में भी इसका असर देखने को मिला। गणपति नाका स्थित सैफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया कॉलेज की छात्राओं ने हिजाब का समर्थन कर नारेबाजी की। छात्राओं ने कहा कि यह हमारा संविधानिक अधिकार है।

बुधवार को तिब्बिया कॉलेज की मुस्लिम छात्राएं हिजाब और बुर्का पहनकर कॉलेज पहुंची थी। फाइनल इयर की छात्रा हानिया शेख ने कहा कि हिजाब हमारा मौलिक अधिकार है। इस मु्द्दे को बढ़ावा देकर छात्राओं को शिक्षा से दूर करना सही नहीं है। यह हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। स्कूल, कॉलेजों में हिजाब पर किसी तरह का प्रतिबंध लगा तो हम अपने हक के लिए विरोध करेंगे।

slogans in support of hijab in burhanpur