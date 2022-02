गोंद की तस्करी करना पड़ा भारी, दो युवकों के टूट गए हाथ,पैर

- वन अमले को देखकर भाग रहे थे आरोपी

- बाइक दीवार से टकराने से हादसा

बुरहानपुर. जंगल से निकलने वाली गोंद की अवैध तस्करी करना दो युवकों को भारी पड़ गया। वन विभाग टीम ने पीछा कर पकडऩे का प्रयास किया तो युवक बाइक से भाग निकले। रोड पर ब्रेकर के कारण बाइक एक मकान की दीवार से टकरा गई तो हादसे में दों युवकों के हाथ, पैर फैक्चर हो गए। वन अमले द्वारा अस्पताल में भर्ती कराकर निगरानी की जा रही है।

खकनार रेंजर सचिन सिंह ने बताया कि घटना सोमवार सुबह करीब 4 बजे की है। जंगल से गोंद की अवैध तस्करी होने की सूचना मिली थी। दांतपहाड़ी निवासी मीठाराम पिता महेंद्र सिंह अपने साथी आकाराम पिता सायला के साथ बाइक से अवैध गोंद लेकर बुरहानपुर की तरफ जा रहे थे। वन कर्मियों द्वारा बाइक को रोकने का प्रयास किया गया तो दोनों युवक तेज रफ्तार से भाग निकले। वन अमले द्वारा पीछा किया गया तो सिंधखेड़ा गुलाई रोडपर ब्रेकर के कारण बाइक सवार ब्रेकर के कारण अनियंत्रित होकर रोड किनारे एक घर की दीवार से टकरा गए। हादसे में दोनों के पैर और हाथ पर चोट लगने के बाद जिला अस्पताल रवाना किया गया। घटना की जानकारी शाहपुर पुलिस को दी गई।दोनों युवकों से तीन बोरों में लगभग 80 किलो सलाइ गोंद भी जब्त किया गया।

बुरहानपुर की गोंद की इंदौर तक तस्कारी

जंगल क्षेत्र से गोंद निकालने के बाद आरोपी शहर में लोकल किसी व्यक्ति को बेचते है, यह सप्लाय इंदौर तक होती है।आरोपी से गोंद तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की भी जानकारी लेकर कार्रवाई की जाएगी।आरोपी अस्पताल में भर्ती होने से वन विभाग निगरानी कर रहा है।

Smuggling of gum had to be heavy, broken hands and feet of two youths