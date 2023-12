एसपी का आधी रात को थानों का औचक निरीक्षण

Submitted by:

- थानों के रिकॉर्ड, हवालात, मालखाना, शस्त्रागार आदि का किया निरीक्षण - 2023 वर्ष का अंत नजदीक होने से थाना प्रभारियों को अपराधों, शिकायतों का निराकरण करने एवं सभी तरह की पेंडेंसी खत्म करने के लिए किया निर्देशित - ड्यूटी में लगे स्टॉफ को क्षेत्र के धार्मिक स्थलों, संवेदनशील क्षेत्र, बैंक, एटीएम के साथ क्षेत्र के गुंडा बदमाशों की प्रॉपर चैकिंग करने के दिए निर्देश - थाना शाहपुर एवं कोतवाली का रिकॉर्ड अप टू डेट मिलने पर एक एएसआई एवं थाना कोतवाली की महिला प्रधान आरण् को 500.500 के नगद पुरुस्कार से कि

SP did surprise inspection of police stations at midnight