एसपी ने दी चेतावनी, बस स्टैंड की व्यवस्था बिगाड़ी तो दर्ज होगा केस

- बालक की मौत के बाद पुलिस प्रशासन सख्त

बुुरहानपुर. 13 वर्षीय बालक की इंदौर बस हादसे में मौत होने के बाद बस स्टैंड की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। एसपी राहुल कुमार लोढा ने बस स्टैंड का निरीक्षण कर नया ट्रैफिक प्लान देखा साथ ही स्टैंड की व्यवस्थाओं को बिगाडऩे वालों को चेतावनी देते कहा कि मार्किंग के बाहर ठेले, गुमटियां लगाकर व्यवस्था बिगाड़ी तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर केस दर्ज किया जाएगा।

दरअसल शनिवार को एसपी राहुल कुमार लोढा ने शहर के पुष्पक बस स्टैंड पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। एसपी ने कहा कि स्टैंडकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए ट्रैफिक का नया प्लान तैयार किया गया है। बसों का आवागमन के लिए एक ही रास्ता होगा साथ ही परिसर में मार्किंग कर बस, ऑटों एवं तांगों चालकों के लिए अलग से पार्किग रहेगी। तीन दिनों के अंदर बस स्टैंड की तरफ ध्यान देकर व्यवस्थाएं सुधारेंगे। छोटे, छोटे पॉइंट पर पहले काम किया जाएगा। बस स्टैंड से अगर बस निकलेगी तो स्पीड को कम करने के लिए रबर ब्रेकर बनाए जा रहे है। मार्किंग होने से वाहनों का रास्ता तय हो जाएगा।

दो बार समझाइश देंगे, तीसरी बार में केस

बस स्टैंड पर फल फ्रूट का ठेला एवं गुमटियां लगाने वालों को भी एसपी ने समझाइश देकर अपनी सीमा में रहकर काम करने के लिए कहा। एसपी ने कहा कि हम आपको बेरोजगार नहीं करेंगे। ठेले, गुमटी संचालकों के लिए अलग प्लान बनेगा। रोड किनारे लगे ठेलों को हटाकर साइड में लाइन के अंदर रखा जाएगा। एसपी ने सख्ती से कोतवली पुलिस को कहा कि मार्किंग से बाहर ठेले लगाने वालों को दो बार समझाइश देना है फिर भी नहीं मनेंगे तो तीसरे बार में अपराधिक प्रकरण दर्ज कर जेल भेज देना।

SP warns, case will be registered if the system of bus stand is disturbed